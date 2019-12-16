Сильные: новый спецпроект от Фактов ICTV и Veteran hub

Факты ICTV вместе с Veteran hub запустили специальный проект Сильные, чтобы поддержать украинцев, вернувшихся в мирную жизнь после войны.

Они вернулись с войны, пережили ад вражеских атак, теряли собратьев, несли потери, получали ранения, контузии – но они выжили.

Спецпроект Сильные рассказывает истории украинцев, которые воевали, вернулись и продолжают жить активной жизнью.

Ведущий Фактов Петр Демьянчук лично расспрашивает ветеранов о войне, о мире и о том, каково это – найти новых друзей и себя в мирной жизни.

Демьянчук сломал телевизионные шаблоны – вышел за пределы студии в прямом смысле этого слова.

Чтобы окунуться в спецпроект полностью, ему пришлось стрелять по мишеням, повторять танцевальные па, разбираться в тонкостях бизнеса и наматывать километры на стадионе.

– Мы много рассказываем о войне на передовой, но до сих пор мало говорили про еще один бой, который ведут воины, которые возвращаются в мирную реальность – бой за нового себя, за право жить, работать, радоваться и дальше быть счастливым. Тысячи бойцов возвращаются домой и не находят себя в обществе, которое говорит, что устало от войны, которую видело только по телевизору. Им психологически трудно адаптироваться и часто наши защитники теряют ориентиры, себя, семьи, а то и сводят счеты с жизнью, – рассказал Демьянчук.

В первом выпуске Сильные рассказали историю бойца ООС Вадима Коробенка. В 2014 году парень добровольно пошел на войну. Почти год он отслужил в секторе М, дальше – болезнь, демобилизация, апатия.

К активной жизни Вадима вернул спринтерский бег и – как ни странно – домашний любимец Бруно.

Помогли и специалисты Veteran hub с квалифицированной поддержкой психологов и юристов.

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Сейчас Вадим – участник Игр Непокоренных, а также работает старшим редактором проекта Полигон.

– Мы хотим на положительных примерах собратьев показать, что жизнь после войны продолжается. И если удастся подставить плечо и вернуть к жизни хоть одного солдата – это уже будет успех, – подчеркнул телеведущий.

В эфир ICTV уже вышел первый выпуск спецпроекта. Сейчас журналисты работают над следующими выпусками программы, которые зрители телеканала смогут увидеть в рамках выпусков Фактов.

Смотрите специальный проект Фактов с ведущим Петром Демьянчуком уже 20 декабря в 8.45 и 18.45 на ICTV.

Ранее мы также писали о том, как проходит реабилитация воинов ООС в Украине.