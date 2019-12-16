Владимир Ельченко станет новым послом Украины в США

Вашингтон дал согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Вашингтон согласовал украинского кандидата на должность посла нашего государства в Соединенных Штатах Америки.

– Мы уже получили предварительное согласие правительства США. С кандидатурой мы определились еще два месяца назад — это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко, — отметил глава МИД.

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Он добавил, что украинская сторона уже получила согласие по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым уже готовы указы.

– Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас мисси, – сообщил Пристайко.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.