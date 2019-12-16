PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Владимир Ельченко станет новым послом Украины в США

Вашингтон дал согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

Владимир Ельченко станет новым послом Украины в США

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Вашингтон согласовал украинского кандидата на должность посла нашего государства в Соединенных Штатах Америки.

– Мы уже получили предварительное согласие правительства США. С кандидатурой мы определились еще два месяца назад — это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко, — отметил глава МИД.

Читайте: Лариса Галадза назначена послом Канады в Украине

Он добавил, что украинская сторона уже получила согласие по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым уже готовы указы.

– Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас мисси, – сообщил Пристайко.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

Источник: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря – Пристайко
Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря – Пристайко
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе – Пристайко
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе – Пристайко
Пристайко назвал три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ
Пристайко назвал три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ
Дача Пристайко
Старая мебель и сантехника: как выглядит госдача Пристайко в Конча-Заспе
Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Рада пролонгирует закон об особом статусе Донбасса – Пристайко
Рада пролонгирует закон об особом статусе Донбасса – Пристайко
В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко
В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко
Путін на Євроіграх
Остановить Путина может только НАТО – Пристайко
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка