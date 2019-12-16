Сегодня, 16 декабря, верующие чтят память Ивана Молчуна. О тех, кто празднует сегодня именины и приметы в этот день – в материале Фактов ICTV.

По календарю верующие сегодня чтят память Ивана Молчуна. О нем известно, что еще с детства он изучал Священное Писание и научился молиться Богу. Когда его родители умерли, то все свое состояние он раздал нуждающимся, а также на строительство храмов.

Сам же отправился в монастырь, в котором провел почти 10 лет. Впоследствии он стал епископом Колонийской церкви, но из-за вмешательства правительства решил покинуть свой пост и отправиться в Иерусалим. Там он стал обычным послушником в лавре, а также принял обет молчания.

В понедельник, 16 декабря, именины отмечают люди с такими именами: Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай, Федор.

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Народные приметы

Снегири поют 16 декабря – на оттепель.

Дрова трещат в печке – к морозу.

Звезды особенно яркие на Иоанна – на метель.

Мало снега – следующий год будет неурожайным.

Снег на талую землю ложится – жди неурожая.

Изменение Луны 16 декабря прогнозирует теплую погоду днем.

Что нельзя делать

В этот день нельзя много говорить и писать. Наши предки верили, что молчание может привлечь удачу.

Не следует в этот день лениться и всячески избегать работы.

Не желательно в этот день думать только о материальных благах.