В декабре 2019 года украинцы будут две субботы отрабатывать новогодние выходные.

Украинцам придется работать две субботы в декабре 2019 года – 21 и 28 числа.

Таким образом в Украине отрабатывают за 30 и 31 декабря, которые Кабинет министров назначил выходными.

Благодаря этому на Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

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Однако перед второй рабочей субботой можно будет отдохнуть, ведь на 25 декабря приходится Рождество по Григорианскому календарю.

Также на второй неделе 2020 года будут праздновать Рождество по Юлианскому календарю – 7 января. На этот день также назначен выходной день.

К слову, Факты ICTV писали об обязательных атрибутах так называемого католического Рождества, а также приметах и запретах на праздник.