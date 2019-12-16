Закон о децентрализации Украины: реакция Кремля

Законопроект о децентрализации, который президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду, нужно проанализировать на предмет соответствия Минским соглашениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о децентрализации Украины необходимо проанализировать на предмет соответствия Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

– Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и формуле Штайнмайера, – заявил он.

Читайте: Готовим пакет законов для завершения децентрализации в Украине – Зеленский

В законопроекте отсутствуют упоминания об особом статусе Донбасса. На это Песков ответил, что “здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть Минские договоренности и в Париже стороны подтвердили свою приверженность Минским договоренностям”.

Также он отметил, что в Минских соглашениях описана вся последовательность действий.

Напомним, 13 декабря Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Полный текст документа появился 16 декабря на сайте парламента.