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Факты / Мир / Россия

Закон о децентрализации Украины: реакция Кремля

Законопроект о децентрализации, который президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду, нужно проанализировать на предмет соответствия Минским соглашениям.

Закон о децентрализации Украины: реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о децентрализации Украины необходимо проанализировать на предмет соответствия Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

– Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и формуле Штайнмайера, – заявил он.

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В законопроекте отсутствуют упоминания об особом статусе Донбасса. На это Песков ответил, что “здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть Минские договоренности и в Париже  стороны подтвердили свою приверженность Минским договоренностям”.

Также он отметил, что в Минских соглашениях описана вся последовательность действий.

Напомним, 13 декабря Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Полный текст документа появился 16 декабря на сайте парламента.

Источник: ТАСС

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