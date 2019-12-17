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Факты / Украина

Драка под Радой: здание парламента закрыли на вход и выход

Из-за столкновений под Верховной Радой здание парламента пришлось закрыть на вход и выход.

Драка под Радой: здание парламента закрыли на вход и выход

Все входы здания Верховной Рады перекрыли сотрудники Управления государственной охраны.

В здание парламента никого не пускают и не выпускают из-за столкновений между протестующими и правоохранителями на площади Конституции и улице Грушевского.

Читайте: В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой

Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Источник: Укринформ

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