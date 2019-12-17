Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Милованова

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, почему укрепление гривны не влияет на потребительские цены.

Тимофей Милованов сказал, что курс гривны относительно доллара за год – ноябрь 2018 к ноябрю 2019 – укрепился на 12%, в то же время средняя номинальная зарплата в Украине увеличилась на 16%.

– Первый фактор давит на уменьшение цен на импортные товары (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса), – пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По его словам, противостояние этих факторов привело к росту цен на товары со значительным импортной составляющей на 0,3%, то есть они фактически сбалансировались.

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Источник: Тимофій Милованов