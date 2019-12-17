PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Милованова

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, почему укрепление гривны не влияет на потребительские цены.

Гривня

Тимофей Милованов сказал, что курс гривны относительно доллара за год – ноябрь 2018 к ноябрю 2019 – укрепился на 12%, в то же время средняя номинальная зарплата в Украине увеличилась на 16%.

– Первый фактор давит на уменьшение цен на импортные товары (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса), – пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте: Курс доллара на 2020 год – прогноз Кабмина

По его словам, противостояние этих факторов привело к росту цен на товары со значительным импортной составляющей на 0,3%, то есть они фактически сбалансировались.

Ранее мы рассказывали, какие продукты подорожают в декабре 2019 года.

Источник: Тимофій Милованов

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тимофій Милованов
Буду дальше делать реформы: Милованов о своей отставке
Гривна и доллар
Курс гривны обновил четырехлетний максимум
Коммуналка, прожиточный минимум и цены: о чем говорили на заседании правительства
Коммуналка, прожиточный минимум и цены: о чем говорили на заседании правительства
ринок землі
Украинцы готовы к земельной реформе – Милованов
Более 90 тыс. грн за три месяца – Милованов о зарплате министра
Более 90 тыс. грн за три месяца – Милованов о зарплате министра
Гривна и доллар
Это фантастика – Милованов про курс доллара в 20 грн в 2020 году
нафтопродукти
Минэкономики выяснит, почему не снижаются цены на топливо
Доллар падает – цены растут. Какие продукты подорожают в декабре
Доллар падает – цены растут. Какие продукты подорожают в декабре
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка