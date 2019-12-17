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Факты / Украина

Джокер – наше отражение: Баканов знает, как победить пранкеров

В Украине нужно поднять политическую культуру, чтобы лишить работы пранкеров, уверены в СБУ.

Джокер – наше отражение: Баканов знает, как победить пранкеров

Пранкеры являются свидетельствами киберугрозы для национальной безопасности страны, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, для того, чтобы оставить таких пранкеров, как Джокер, “без работы”, нужно поднять политическую культуру в Украине.

– Джокер – это наше отражение в зеркале, – сказал он и добавил, что именно политики дают пищу пранкерам.

При этом Баканов отказался раскрывать людей, которые стоят за Джокером.

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– Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла, – сказал он.

Напомним, 31 октября, аккурат на Хэллоуин, в украинской политике появился пранкер Джокер, который ведет переписки с различными чиновниками, представляясь чужим именем.

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