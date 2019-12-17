Что известно о генерал-майоре Дмитрие Марченко – читайте на Фактах ICTV.

Генерал-майора Дмитрия Марченко суд взял под стражу 11 ноября по делу о закупках бракованных бронежилетов. Тогда ему назначили залог в размере 76 млн грн.

Но 28 ноября ему уменьшили залог до 20 млн грн. Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уже внес почти 19 млн грн из этой суммы.

Дмитрий Марченко – генерал-майор Вооруженных сил Украины, участник войны на востоке Украины.

В октябре 2014 года участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В декабре того же года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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В сентябре 2015 года Дмитрия Марченко назначили на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Его управление отвечало за переход армии на стандарты НАТО в вещевом и продовольственном обеспечении, разработку новых образцов, создание технических условий и контроль за производством и качеством продукции, закупаемой для ВСУ.

Также ведомство отвечало за тендерные закупки.

В мае 2019 года Дмитрий Марченко получил звание генерал-майора.

Напомним, в июле 2019 года Государственное бюро расследований провело более 40 обысков в Минобороны. По данным бюро, Министерство обороны прокручивало сомнительные сделки во время госзакупок.

Поставщику некачественных бронежилетов в ВСУ уже объявили о подозрении.

Фото: Министерство обороны Украины