Какие законопроекты в повестке дня Верховной Рады 17 декабря – в материале Фактов ICTV.

Верховная Рада планирует на пленарном заседании 17 декабря может рассмотреть в первом чтении законопроект об игорном бизнесе.

– Возможно, если нам повезет, то во вторник проголосуем в первом чтении, – сказал председатель партии Слуга народа Давид Арахамия.

Кабмин зарегистрировал проект закона №2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории отелей, казино – на территории пятизвездочных.

Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

Порядок денний ВР 17 грудня