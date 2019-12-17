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Факты / Украина

Игорный бизнес и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады 17 декабря

Какие законопроекты в повестке дня Верховной Рады 17 декабря – в материале Фактов ICTV.

Игорный бизнес и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады 17 декабря

Верховная Рада планирует на пленарном заседании 17 декабря может рассмотреть в первом чтении законопроект об игорном бизнесе.

– Возможно, если нам повезет, то во вторник проголосуем в первом чтении, – сказал председатель партии Слуга народа Давид Арахамия.

Кабмин зарегистрировал проект закона №2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории отелей, казино – на территории пятизвездочных.

Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

Порядок денний ВР 17 грудня

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