Кориневич сказал, кого из участников событий на Донбассе не амнистируют

Амнистия не может быть применена к тем, кто совершил военные преступления, преступления против населения и серьезные нарушения прав человека.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антон Кориневич заявил, что амнистия не может быть применена к тем, кто совершил военные преступления, преступления против населения и серьезные нарушения прав человека.

Об этом он рассказал на заседании круглого стола в Киеве.

– Вопрос амнистии важен, и так или иначе он появится, но рабочая группа понимает, что об амнистии не может идти речь, когда мы говорим о совершении военных преступлений, преступлений против человечности, когда мы говорим о других серьезных нарушениях прав человека. Ни амнистия, ни помилование, ни другие процедуры в таких случаях применяться не могут, – отметил Кориневич.

По словам Коричевича, вопрос об ответственности лиц, сотрудничавших с незаконными вооруженными формированиями или оккупационной администрацией на Донбассе, является более комплексным.

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– Это вопрос нескольких нормативно-правовых актов, которые должны быть приняты во исполнение этих положений. Мы готовы с этим работать. Амнистия не для 100%. Те, кто совершали серьезные преступления, безусловно, не могут быть амнистированы. Это то, от чего мы должны отталкиваться, и то, что мы должны учитывать, – подчеркнул Кориневич.

Он отметил, что есть люди, которые так или иначе живут на временно оккупированной территории, работают там, и они не имеют прямого отношения к оккупационной администрации и незаконным вооруженным формированиям.

– Очевидно, вопрос об их ответственности мы ставить не можем и не будем. Но есть люди, которые возглавляют какие-то органы, которые совершали деятельность в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы должны так или иначе поднимать вопрос о привлечении их к ответственности, – резюмировал Кориневич.

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