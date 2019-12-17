Генерал-майора Дмитрия Марченко отпустили из СИЗО под залог 20 млн грн.
Залог за начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрия Марченко внес пятый президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, Дмитрий Марченко является одним из подозреваемых в снабжении армии некачественными бронежилетами.
О том, что его выпустили под залог сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.
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К слову, Дмитрий Марченко – генерал-майор Вооруженных сил, участник войны на востоке Украины.
В октябре 2014 года участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В декабре того же года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Фото: Дмитрий Марченко