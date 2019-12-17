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Факты / Украина

Марченко вышел из СИЗО под залог

Генерал-майора Дмитрия Марченко отпустили из СИЗО под залог 20 млн грн.

Марченко вышел из СИЗО под залог

Залог за начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрия Марченко внес пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, Дмитрий Марченко является одним из подозреваемых в снабжении армии некачественными бронежилетами.

О том, что его выпустили под залог сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Читайте: Дело бракованных бронежилетов: все ли фигуранты на скамье подсудимых

К слову, Дмитрий Марченко – генерал-майор Вооруженных сил, участник войны на востоке Украины.

В октябре 2014 года участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В декабре того же года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Фото: Дмитрий Марченко 

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