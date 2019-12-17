Деятелям искусства не запретят нецензурную лексику и суржик – Монахова

В секретариате уполномоченного по защите государственного языка будет создана общественная коллегия, чтобы вести диалог с обществом.

Языковой омбудсмен Татьяна Монахова сообщила, что при секретариате создадут общественную коллегию, чтобы получать обратную связь от граждан.

– Мы будем приглашать к диалогу языковых активистов, людей, которые активно защищают язык и всех желающих. Это должен быть диалог с обществом, – заявила она.

Монахова пояснила, что уполномоченный по защите государственного языка является новой институтом, и закон предусматривает, что назначенное лицо вступает в полномочия через шесть месяцев. Эти полгода отводятся на создание секретариата.

Читайте: В РФ заявили об обращении Венгрии по поводу защиты языковых меньшинств в Украине

Уполномоченная также объяснила, как будет реализовываться ее обязанность защищать государственный язык от публичного унижения или оскорбления.

– Будет четко прописан алгоритм, критерий того, намеренно ли это сделано, или это искусство. Я бы советовала не паниковатьв конечном счете мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все, – сказала она.

Она отметила, что в Украине есть плеяда писателей-постмодернистов и поэтов-постмодернистов, которые употребляют суржик и даже инвективную лексику как художественный элемент.

– Если это касается искусства – это одна история, а если у кого-то целью оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском языке, и государственный язык вообще, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом, – сказала Монахова.

Факты ICTV также собрали информацию о том, что предусматривает закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.