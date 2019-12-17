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Факты / Украина

На Черниговщине столкнулись грузовик и автобус: трое погибших, 15 пострадавших

В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате ДТП погибли три человека.

На Черниговщине столкнулись грузовик и автобус: трое погибших, 15 пострадавших

Вблизи села Мосты в Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон – Москва.

– Столкнулись грузовик Iveco под управлением гражданина Сербии и встречный рейсовый автобус Неоплан сообщением Херсон-Москва, за рулем которого находился гражданин Украины. По предварительной информации, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, – рассказали в полиции.

Кроме того, во время аварии из грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги и повредили автомобиль Toyota Camry, который ехал мимо. В результате чего  пострадал водитель легковушки.

Читайте: Уцелела только рука: под Киевом авто ездили по сбитому насмерть пешеходу

Вследствие ДТП водитель автобуса и двое пассажиров погибли на месте, 16 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На Черниговщине столкнулись грузовик и автобус: трое погибших, 15 пострадавших / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Тернопольской области в результате столкновения легковушек и школьного автобус с детьми погиб один человек.

Источники: ГСЧС, Нацполиция

Фото: ГСЧС, Нацполиция

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