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Факты / Украина

Несли на носилках: одного из митингующих под Радой забрала скорая

Во время столкновений под Верховной Радой пострадал один из митингующих.

одного из митингующих под Радой забрала скорая

Мужчина получил травмы во время столкновений под Верховной Радой и был госпитализирован на скорой.

Читайте: Что происходит под Верховной Радой (ОНЛАЙН)

На вид мужчине около 20 лет. Судя по одежде, он является членом организации Национальные дружины.

Напомним,  под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Источник: УНИАН

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