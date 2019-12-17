Ощадбанку и Укрэксимбанку нужно дополнительно 23,3-45,8 млрд грн

Национальный банк Украины оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн.
Государственные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк нужно докапитализировать на 23,3 млрд грн в случае базового сценария и на 45,8 млрд грн – в случае неблагоприятного.
Такие результаты получил НБУ по итогам стресс-теста.
Читайте: Как работают банки на Новый год 2020
Согласно отчету НБУ, в портфелях Ощадбанка и Укрэксимбанка преобладают низкомаржинальные ценные бумаги и корпоративные кредиты.
Значительная часть из них не работает. В результате низкой процентной маржи и высоких административных расходов банки не способны стабильно генерировать капитал.
Ранее Факты ICTV писали, что с 2020 года украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплати.
Фото: Ощадбанк