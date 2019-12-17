Ощадбанку и Укрэксимбанку нужно дополнительно 23,3-45,8 млрд грн

Национальный банк Украины оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн.

Государственные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк нужно докапитализировать на 23,3 млрд грн в случае базового сценария и на 45,8 млрд грн – в случае неблагоприятного.

Такие результаты получил НБУ по итогам стресс-теста.

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Согласно отчету НБУ, в портфелях Ощадбанка и Укрэксимбанка преобладают низкомаржинальные ценные бумаги и корпоративные кредиты.

Значительная часть из них не работает. В результате низкой процентной маржи и высоких административных расходов банки не способны стабильно генерировать капитал.

Ранее Факты ICTV писали, что с 2020 года украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплати.

Фото: Ощадбанк