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Факты / Украина

Подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета являются предположением – МВД

Подозрения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета являются предположением, которое может быть изменено или отменено.

Подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета являются предположением – МВД

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета не являются окончательными.

– Все, что написано в подозрении, по юридической силе является предположением. Возможно, они подтвердятся в следствии, возможно – нет. Подозрение может быть изменено, дополнено, отменено. Возможно, это была эта женщина, а возможно и нет, – сказал он.

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Шевченко подчеркнул, что сейчас речь идет об избрании меры пресечения, а не об окончательном приговоре суда.

– Пусть следствие закончится, когда дело будут передавать в суд. Если дойдет до суда – там уже будет окончательная версия. Они не арестованы, а взяты под стражу. Это мера всего-навсего, а не приговор суда, – добавил он.

Напомним, экспертиза британского эксперта Ивана Бирчи указывает на то, что разведку местности возле дома Павла Шеремета, закладку взрывчатки и подрыв авто могла совершить одна женщина, а не две.

Важным доказательством причастности задержанных к убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков считает экспертизу с участием британского эксперта. Другая экспертиза этого же специалиста ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей.

Источник: 5 канал

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