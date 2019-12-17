Подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета являются предположением – МВД

Подозрения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета являются предположением, которое может быть изменено или отменено.

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета не являются окончательными.

– Все, что написано в подозрении, по юридической силе является предположением. Возможно, они подтвердятся в следствии, возможно – нет. Подозрение может быть изменено, дополнено, отменено. Возможно, это была эта женщина, а возможно и нет, – сказал он.

Читайте: Убийство Шеремета: Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием

Шевченко подчеркнул, что сейчас речь идет об избрании меры пресечения, а не об окончательном приговоре суда.

– Пусть следствие закончится, когда дело будут передавать в суд. Если дойдет до суда – там уже будет окончательная версия. Они не арестованы, а взяты под стражу. Это мера всего-навсего, а не приговор суда, – добавил он.

Напомним, экспертиза британского эксперта Ивана Бирчи указывает на то, что разведку местности возле дома Павла Шеремета, закладку взрывчатки и подрыв авто могла совершить одна женщина, а не две.

Важным доказательством причастности задержанных к убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков считает экспертизу с участием британского эксперта. Другая экспертиза этого же специалиста ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей.

Источник: 5 канал