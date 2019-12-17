Пласт и скаутские организации получат госфинансирование – закон

Верховная Рада поддержала в целом законопроект о государственной поддержке скаутской организации Пласт и других скаутских организаций Украины с предложениями президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №0976 о государственной поддержке организации Пласт и других скаутских организаций Украины с предложениями президента, которые предусматривают изменение названия законодательной инициативе.

За законопроект проголосовали 316 народных депутатов.

– Было изменено название закона на более объединяющее – О признании пластового движения и особенности государственной политики поддержки пластового и скаутского движения, – сказал председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин.

Кожемякин подчеркнул, что закон предусматривает разработку государственных и местных программ для детей и молодежи с учетом предложений пластовых и скаутских общественных объединений.

Согласно закону, органам исполнительной власти и местного самоуправления предоставят материальную, финансовую информационную поддержку деятельности пластовых и скаутских общественных объединений.

При формировании государственных и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку скаутской и пластовой образовательных программ.

Напомним, 5 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке национальной скаутской организации Пласт из-за того, что определение ее как единой в Украине не соответствует Конституции и создает привилегии.

Зеленский отметил, что государственное признание Пласта создаст преимущества для получения бюджетных денег.