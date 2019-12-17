Погода в Украине 17 декабря будует теплой и солнечной.

В западных областях температура воздуха днем составит +11-13°, ночью ожидается до +5°.

В северных и центральных регионах столбики термометров покажут +7-9° днем и +1-3° ночью.

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На востоке страны температура днем прогреется до +7°, ночью до +2°.

В южных областях днем до +11°, а ночью до +5°.

В Киеве 17 декабря днем температура составит до +8-10°, ночью столбики термометров покажут +3°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на День святого Николая 2019.