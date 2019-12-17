Законопроекты в повестке дня Верховной Рады 18 декабря – в материале Фактов ICTV.
18 декабря во время заседания Верховной Рады планируют рассмотреть шесть законопроектов.
В первом чтении народные депутаты планируют рассмотреть проекты законов:
- о внесении дополнения в статью 14 закона О бесплатной правовой помощи (в отношении жителей временно оккупированных территорий);
- о финансовом лизинге;
- о внесении изменений в закон О нотариате (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих.
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Важным во втором чтении будет рассмотрение изменений, касающихся внедрения Единого реестра лиц осужденных за педофилию.
Всего в втором чтении планируют рассмотреть законопроекты:
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиления ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего).
Также на ратификацию вынесут так проекты:
- закон о ратификации Гарантийного соглашения;
- постановление о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет;
- постановление о проведении парламентских слушаний на тему: Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека;
- постановление о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения;
- постановление о проведении парламентских слушаний на тему: Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения;
- закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности;
- закон о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине.
Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.