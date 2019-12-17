Законопроекты в повестке дня Верховной Рады 18 декабря – в материале Фактов ICTV.

18 декабря во время заседания Верховной Рады планируют рассмотреть шесть законопроектов.

В первом чтении народные депутаты планируют рассмотреть проекты законов:

о внесении дополнения в статью 14 закона О бесплатной правовой помощи (в отношении жителей временно оккупированных территорий);

о финансовом лизинге;

о внесении изменений в закон О нотариате (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих.

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Важным во втором чтении будет рассмотрение изменений, касающихся внедрения Единого реестра лиц осужденных за педофилию.

Всего в втором чтении планируют рассмотреть законопроекты:

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей);

о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиления ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего).

Также на ратификацию вынесут так проекты:

закон о ратификации Гарантийного соглашения;

постановление о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет;

постановление о проведении парламентских слушаний на тему: Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека;

постановление о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения;

постановление о проведении парламентских слушаний на тему: Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения;

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности;

закон о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине.

Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.