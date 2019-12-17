Россия расширила санкции против Украины

Россия добавила в черный список девять украинцев и вычеркнула из него двух наших граждан.
Санкционный список России против Украины увеличился до 570 наших граждан.
В черный список Москва добавила девять украинцев, при этом двоих вычеркнув из него.
Постановление правительства РФ от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кого внесли в список санкций:
- Босенко Владимир Владимирович 1968 г.р.;
- Брындак Олег Борисович 1973 г.р.;
- Иваницкий Александр Валерьянович 1975 г.р.;
- Иванов Александр Сергеевич 1975 г.р.;
- Иванов Андрей Игоревич 1958 г.р.;
- Мигалатьев Валерий Сергеевич 1971 г.р.;
- Танцюра Дмитрий Николаевич 1978 г.р.;
- Шеремет Александр Геннадиевич 1976 г.р.;
- Шумахер Юрий Борисович 1973 г.р.
Российский Кабмин также расширил ассортимент запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров из Украины.
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В этот список попали продукты и изделия медицинского назначения.
Напомним, ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев из-за агрессии в Украине.