Россия расширила санкции против Украины

Россия добавила в черный список девять украинцев и вычеркнула из него двух наших граждан.

Санкционный список России против Украины увеличился до 570 наших граждан.

В черный список Москва добавила девять украинцев, при этом двоих вычеркнув из него.

Постановление правительства РФ от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кого внесли в список санкций:

Босенко Владимир Владимирович 1968 г.р.;

Брындак Олег Борисович 1973 г.р.;

Иваницкий Александр Валерьянович 1975 г.р.;

Иванов Александр Сергеевич 1975 г.р.;

Иванов Андрей Игоревич 1958 г.р.;

Мигалатьев Валерий Сергеевич 1971 г.р.;

Танцюра Дмитрий Николаевич 1978 г.р.;

Шеремет Александр Геннадиевич 1976 г.р.;

Шумахер Юрий Борисович 1973 г.р.

Российский Кабмин также расширил ассортимент запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров из Украины.

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В этот список попали продукты и изделия медицинского назначения.

Напомним, ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев из-за агрессии в Украине.