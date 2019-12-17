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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Что будет в случае провала переговоров с РФ по транзиту

Решение Сената США о санкциях против компаний, причастных к строительству Северного потока-2, повышает шансы Украины на подписание транзитного контракта с Россией.

Транзит газа

Глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что санкции США против Северного потока-2 увеличат шансы на подписание контракта на транзит газа с РФ в конце года – начале 2020.

В то же время, по его словам, вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до конца 2019 года, остается.

Читайте: Контракт на транзит газа будет подписан до конца года – Зеленский

Коболев отметил, что при таком варианте событий переговоры по транзиту могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.

Напомним, новые переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и ЕС должны состояться уже 19 декабря.

Источник: Новое время

Фото: Dreamstime

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