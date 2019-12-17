Сверлили асфальт: полиция назвала причину разгона людей под Радой

Протестующие под Верховной Радой нарушили заявленные форматы акций, рассказали в столичной полиции.

Полиция разогнала протестующих под Верховной Радой, когда активисты начали сверлить перформаторами отверстия в асфальте для того, чтобы установить армейские палатки.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словами, установка палаток на Грушевского, которые бы перекрыли надолго улицу, нарушала заявленные форматы акций.

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– Полиция после того, как диалога не вышло и начались провокации, применила необходимую силу, – рассказал Крищенко.

Как сообщалось, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 активистов задержали.

Фото: Tatiana Sergeevna