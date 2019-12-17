PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Вечернего не будет: Разумков досрочно закрыл заседание Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.

Вечернего не будет: Разумков досрочно закрыл заседание Рады

Дмитрий Разумков сообщил народным депутатам, что на заседании аграрного комитета Рады состоялись консультации с участием представителей фракций и групп.

Нардепы не пришли к согласию на комитете, потому вечернего заседания не будет.

– Консультации будут продолжаться и сегодня, и я думаю, что и завтра утром. Поэтому было предложение, я так понимаю, от всех фракций и депутатских групп – сегодня продолжить работу не в пленарном режиме, – сказал председатель Верховной Рады.

Читайте: В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой

Народные депутаты зарегистрировались на вечернем заседании Верховной Рады, после чего Дмитрий Разумков объявил об открытии и сразу же закрыл его.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, что открыть заседание нужно было, потому что этого требует регламент.

Ранее Факты ICTV писали о том, что из-за столкновений под Верховной Радой здание парламента пришлось закрыть на вход и выход.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Радой задержали 26 активистов, пострадали 17 правоохранителей
Под Радой задержали 26 активистов, пострадали 17 правоохранителей
Драка под Радой: здание парламента закрыли на вход и выход
Драка под Радой: здание парламента закрыли на вход и выход
одного из митингующих под Радой забрала скорая
Несли на носилках: одного из митингующих под Радой забрала скорая
верховна рада
Реестр педофилов и правовая помощь: повестка дня Рады 18 декабря
Кому митинг, а кому бизнес – сеть повеселила предприимчивая женщина под Радой
Кому митинг, а кому бизнес – сеть повеселила предприимчивая женщина под Радой
В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой
В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой
Что происходит под Верховной Радой (ОНЛАЙН)
Что происходит под Верховной Радой (ОНЛАЙН)
В Раде заблокирована трибуна – утреннее заседание закрыли
В Раде заблокирована трибуна – утреннее заседание закрыли
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка