Вечернего не будет: Разумков досрочно закрыл заседание Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.

Дмитрий Разумков сообщил народным депутатам, что на заседании аграрного комитета Рады состоялись консультации с участием представителей фракций и групп.

Нардепы не пришли к согласию на комитете, потому вечернего заседания не будет.

– Консультации будут продолжаться и сегодня, и я думаю, что и завтра утром. Поэтому было предложение, я так понимаю, от всех фракций и депутатских групп – сегодня продолжить работу не в пленарном режиме, – сказал председатель Верховной Рады.

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Народные депутаты зарегистрировались на вечернем заседании Верховной Рады, после чего Дмитрий Разумков объявил об открытии и сразу же закрыл его.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, что открыть заседание нужно было, потому что этого требует регламент.

Ранее Факты ICTV писали о том, что из-за столкновений под Верховной Радой здание парламента пришлось закрыть на вход и выход.