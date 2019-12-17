Приговор Киве за взяточничество: суд мог ошибиться со смягчающими обстоятельствами

Суд в Полтаве принял приговор Илье Киве за взяточничество в 2013-2014 годах, определив его проблемы со здоровьем как смягчающие обстоятельства. Сам нардеп категорически отрицает наличие таких диагнозов.

Октябрьский районный суд в Полтаве мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства по делу против госслужащего Ильи Киви за взяточничество в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика для программы Наши Деньги с Денисом Бигусом.

Тогда суд приговорил Киву к штрафу в 10 тыс. грн и запрету занимать должности государственной службы на один год. Смягченный приговор судьи объяснили тем, что подсудимый “находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм”.

Эти смягчающие обстоятельства суд вновь учел при пересмотре приговора в 2014 году, после которого к Киве применили амнистию.

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Сам народный депутат до ноября нынешнего года открещивался от проблем с психическим здоровьем. 28 ноября в одном из интервью он рассказал, что в 2011 году во время пребывания в СИЗО у него началась эпилепсия, которая прошла то ли в 2012, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым.

Журналист отмечает, что с учетом этих слов Кивы, суд мог ошибиться с определением ему смягчающих обстоятельств.

Как сообщалось, в Верховной Раде новостью дня стал приход Кивы на заседание в маске Джокера.