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Факты / Украина

Безвиз с Северной Македонией: когда заработает соглашение

Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря 2019 года.

северная македония

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, что соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря 2019 года.

– В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы! – говорится в сообщении.

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Безвиз позволит путешествовать с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней на протяжении 180 дней), отмену долгосрочных виз для пребывания более 90 дней с целью трудоустройства, учебы, воссоединения семьи или иммиграции.

Также появится возможность бесплатно оформить другие категории долгосрочных виз.

Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.

Фото: Dreamstime

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