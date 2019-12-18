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Факты / Украина / Политика

Ни слова об особом статусе Донбасса – реакция Москвы на законопроект о децентрализации

Москва заявила, что в проекте конституционных поправок в отношении децентрализации в Украине вопреки Минским соглашениям нет ни слова об особом статусе Донбасса.

Ни слова об особом статусе Донбасса – реакция Москвы на законопроект о децентрализации

Рассматриваемые Верховной Радой конституционные поправки, направленные на децентрализацию Украины, противоречат Минским соглашениям, заявили в МИД России.

Москва недовольна, что в проекте поправок “нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции”.

В российском ведомстве добавили, что децентрализация страны, которую предложили принять Раде, является просто реформой административно-территориального устройства страны.

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– Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов, – отметили в МИД РФ.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект, продлевающий на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

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