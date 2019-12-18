Новый Год, Рождество или Николая – какой праздник украинцы любят больше всего

Социологическая группа Рейтинг выяснила, какой из новогодних праздников украинцы любят больше всего.

5-8 декабря социологическая группа Рейтинг провела опрос Украинцы о новогодних праздниках. Всего было опрошено 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборка репрезентативна по типу поселения, региона, возраста и пола. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

Дарите ли вы подарки на День Святого Николая?

По результатам опроса, у 76% украинцев есть традиция дарить подарки на День Николая. В прошлом году этот показатель достигал 67%.

Показатели по регионам:

Запад – 90%.

Центр – 78%.

Юг – 70%.

Восток – 64%.

Больше такую ​​традицию поддерживают жители сел, женщины и более обеспеченные жители.

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Верите ли вы в Святого Николая?

Половина украинцев верят в Святого Николая. По крайней мере именно столько признались в этом социологам. По сравнению с прошлым годом их количество выросло (в 2018 – 43%).

Больше верят в Святого Николая на Западе – 58%, в других регионах таких около половины. Как и с предыдущим опросом, верят в Святого Николая преимущественно жители сел, женщины и более обеспеченные.

Верите ли вы в Деда Мороза?

В Деда Мороза украинцы верят меньше – 31%, хотя динамика положительная – в прошлом верили 25%.

Всего в Деда Мороза относительно больше верят жители Юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.

Какой из новогодних праздников вы любите больше всего?

Около 40% отметили как самые любимые новогодние праздники это Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таким является День Святого Николая, для 3% – Старый Новый год.

Только 3% не любят ни одно из перечисленных праздников. В длинной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2019).

На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе любимым праздником является Рождество.

Большая приверженность Нового года среди мужчин, жителей городов и молодежи. Рождество больше любят в селах, старшие опрошенные и женщины.

Планируете ли вы ставить дома новогоднюю елку?

Почти 80% украинцев намерены поставить новогоднюю елку дома.

Какую елку планируют поставить:

Живую – 40%.

Искусственную – 38%.

Маленькую новогоднюю композицию – 11%.

Никакую – 11%.

В динамике за несколько лет немного возросло количество тех, кто предпочитает искусственную елку. Сторонников живой новогодней елки больше на Юге и Востоке, в Центре почти одинаково, а вот на Западе больше склонны ставить искусственную елку.

В общем тех, кто собирается ставить елку больше среди обеспеченных и младших.

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