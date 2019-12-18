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Факты / Украина / Общество

Парки, скверы и дороги – где киевляне видят улучшения за последние 5 лет

Согласно социологическим опросам, 36% киевлян считают, что дела в городе идут в правильном направлении.

Парки, скверы и дороги – где киевляне видят улучшения за последние 5 лет

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 12-16 декабря 2019 года в Киеве, деятельностью мэра Виталия Кличко довольны – 42% жителей столицы.

Большинство опрошенных считают успехами действующего мэра Кличко парки и скверы (38%), качество дорог (22%), обустройство зон отдыха (21%) и мест для занятия спортом (20%).

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Также жители столицы выделили три сферы, где ощущаются значительные улучшения за последние 5 лет: парки и скверы (70%), состояние дорог (45%) и общественный транспорт.

Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей возглавляют Сергей Притула. Ему доверяют 35% киевлян.

Парки, скверы и дороги – где киевляне видят улучшения за последние 5 лет / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что рейтинг самых могущественных стран мира 2019 года, по версии американского издания U.S. News & World Report, возглавили США, Россия и Китай. Украина заняла в списке 39-е место.

Источник: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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