Накануне Дня Святого Николая народные депутатами помогут онкобольным детям, перечислив через фонд Таблеточки по 1 тыс. грн.

Предложение финансово помочь онкобольным детям, которые находятся на лечении в больнице Охматдет, поступила от фракции Слуга народа.

К ним с соответствующей просьбой обратился благотворительный фонд Таблеточки.

– Я думаю будет правильно, чтобы это не была инициатива одной политсилы. Было бы правильно перечислить в поддержку детей 1 тыс. грн от каждого народного депутата, – сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после открытия заседания.

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Некоторые народные депутаты даже предложили перечислить свою зарплату. На такую ​​предложение Дмитрий Разумков ответил, что сумма помощи для онкобольных детей может быть от 1 тыс. и больше.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Кабмин выделил на достройку Охматдета 200 млн грн.