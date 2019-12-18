В Украине 18 декабря будут сухая и теплая погода.
На среду, 17 декабря, синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду, без осадков.
В западных областях днем – от +14 до +16, на юге и севере – в среднем +13.
Значительно холодные будет на востоке и в центре страны – от +5 до +8.
В Киеве сухо, днем 12-14 градусов тепла.
Читайте: Потепление до +15: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на День святого Николая 2019.
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