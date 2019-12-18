РФ должна возместить Украине $44,4 млн – решение Верховного суда Швейцарии

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу Укрнафты по крымским активам компании.

Россия обжаловала решение Международного арбитражного суда, который определил, что она должна выплатить Укрнафте $44,4 млн компенсации за принудительное лишение собственности активов компании в Крыму.

Однако, Верховный суд Швейцарии не удовлетворил соответствующее заявление и обязал РФ выплатить Укрнафте еще 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов ($152 тыс.).

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Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно ставит точку в попытках России лишить Укрнафту возможности получить компенсацию за принудительное лишение активов в Крыму.

Напомним, Укрнафта выиграла у России арбитраж на $44,4 млн еще в апреле 2019 года.

Источник: Укрнафта