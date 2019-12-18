Рождественский пост 2019: когда и что можно есть

28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост, который длится 40 дней и завершится на Рождество, 7 января.

В сравнении с Великим постом, Рождественский пост считается нестрогим – можно есть вареную пищу с постным маслом, а также рыбу и вино.

Если нет никаких праздников, то в понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без постного масла, а во вторник и четверг – с растительным маслом, в субботу же и воскресенье – вплоть до 2 января – к ним прибавляется рыба.

Кроме того, рыба разрешается и в большие праздники – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), День Николая Чудотворца (19 декабря), а также в дни памяти некоторых святых – апостолов Матфея (29 ноября), Андрея Первозванного (13 декабря) и князя Александра Невского (6 декабря).

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Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, максимально строгий пост приходится на Сочельник – 6 января.

Завершается Рождественский пост после наступления темноты, или появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Особенности Рождественского поста

Есть ряд обстоятельств, которые позволяют человеку ослаблять пост. Это болезнь, тяжелый физический труд, преклонный возраст, путешествие. Также от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

В пост нельзя употреблять крепкие алкогольные напитки (водка, коньяк и т.п.). Только в субботу и воскресенье, а также на праздники позволяется выпить немного вина.

Во время поста запрещено венчание, однако крещение детей проводится независимо от поста.

Фото: pixabay.com

Рождественский пост делится на 3 этапа:

28 ноября – 19 декабря;

20 декабря – 1 января;

2 – 6 января.

Что можно есть с 28 ноября по 19 декабря

Понедельник: горячая пища растительного происхождения, но без масла.

Вторник, четверг, суббота и воскресенье: растительная пища с добавлением масла, например, овощные супы и каши, а также рыба.

Среда и пятница: продукты растительного происхождения, без термообработки, – это так называемое сухоядение. Допускаются фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты.

В субботу и воскресенье можно вино.

Во время праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) допускается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.

Что можно есть с 20 декабря по 1 января

Понедельник: горячая пища растительного происхождения, но без масла.

Вторник и четверг: приготовленная на растительном масле растительная пища.

Среда и пятница: сухоядение.

Суббота и воскресенье: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба.

Что можно есть с 2 по 6 января

Понедельник, среда и пятница: сухоядение.

Вторник и четверг: горячая пища без масла.

На выходных можно добавить к горячей пище растительное масло.

6 января, в Сочельник, запрещается есть до восхождения первой звезды. После – начните трапезу с кутьи – традиционного рождественского блюда из зерен пшеницы или риса, подслащенных медом, сухофруктами, изюмом, маком и орехами.

Рождественский пост в Новогоднюю ночь

Прежде всего следует сходить в храм на молебен и поблагодарить Бога за прошедший год и попросить на следующий год благословение.

Во время празднования Нового года тем, кто постится, разрешено есть рыбу и выпить немного вина. Для праздничного стола подойдет также постный плов с яблоками, тыквой и сушеными фруктами.

Чрезмерное веселье во время поста нежелательно. По своей значимости Рождество и Новый год не сопоставимые праздники.

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