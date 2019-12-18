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Факты / Украина / Общество

Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказывается давать показания.

Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

Группа защиты Андрея Антоненко сообщила, что он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины и отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

По словам адвокатов, это обусловлено тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор в один голос фактически назвали преступником.

Учитывая это сторона защиты предполагает, что со стороны следователей может быть определенная предвзятость.

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Андрей Антоненко будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия.

Напомним, ранее он заявил, что не похож на человека с камер наблюдения.

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