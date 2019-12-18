Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказывается давать показания.

Группа защиты Андрея Антоненко сообщила, что он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины и отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

По словам адвокатов, это обусловлено тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор в один голос фактически назвали преступником.

Учитывая это сторона защиты предполагает, что со стороны следователей может быть определенная предвзятость.

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Андрей Антоненко будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия.

Напомним, ранее он заявил, что не похож на человека с камер наблюдения.