В поездах в Польшу паспорта будут проверять во время движения

Кабмин создаст сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов.

Правительство запустит сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей.

– Мы открыли международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться непосредственно во время движения поездов, – отметил Алексей Гончарук.

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Такой результат дал успешный пилотный проект на поездах Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль, что движется между станциями Львов и Мостиска-2 и обратно.

Ранее мы также писали о том, что украинцам запретят выезжать в РФ по внутренним паспортам

Источник: Алексей Гончарук