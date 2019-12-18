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Факты / Украина

В поездах в Польшу паспорта будут проверять во время движения

Кабмин создаст сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов.

В поездах в Польшу паспорта будут проверять во время движения

Правительство запустит сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей.

– Мы открыли международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться непосредственно во время движения поездов, – отметил Алексей Гончарук.

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Такой результат дал успешный пилотный проект на поездах Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль, что движется между станциями Львов и Мостиска-2 и обратно.

Ранее мы также писали о том, что украинцам запретят выезжать в РФ по внутренним паспортам

Источник: Алексей Гончарук

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