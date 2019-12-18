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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 19 декабря (ОНЛАЙН)

Верховная Рада намерена 18 декабря проголосовать за Избирательный кодекст с правками президента Украины, а также за рынок земли.

Заседание Верховной Рады 19 декабря (ОНЛАЙН)

19 декабря депутатам Верховной Рады необходимо будет рассмотреть множество законодательных инициатив, в частности Избирательный кодекс, проект закона о трансплантации и рынок земли.

Читайте: Избирательный кодекс и рынок земли: повестка дня Рады 19 декабря

Также по президентской инициативе Рада рассмотрит закон об изменениях в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Кроме того, нардепам стоит рассмотреть целый ряд изменений в Таможенный кодекс Украины и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопроса добычи янтаря.


Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.

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