Верховная Рада намерена 18 декабря проголосовать за Избирательный кодекст с правками президента Украины, а также за рынок земли.

19 декабря депутатам Верховной Рады необходимо будет рассмотреть множество законодательных инициатив, в частности Избирательный кодекс, проект закона о трансплантации и рынок земли.

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Также по президентской инициативе Рада рассмотрит закон об изменениях в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Кроме того, нардепам стоит рассмотреть целый ряд изменений в Таможенный кодекс Украины и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопроса добычи янтаря.





Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.