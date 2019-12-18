Зеленский подписал закон о проверке получателей госвыплат

Президент Владимир Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат с помощью информационно-аналитической платформы.

Закон О верификации и мониторинге государственных выплат №324-ІХ был подписан президентом Владимиром Зеленским 18 декабря.

Указанный закон определяет основные задания, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который занимается формированием и реализацией политики государства в вопросе верификации госвыплат.

Верификация государственных выплат будет осуществляться благодаря информационно-аналитической платформе, через которую будут проходить собранные данные.

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Платформа также должна устанавливать несоответствия данных в реестрах, базах данных и информационных системах.

Кроме того, в законе определены данные, которые будут использовать для верификации госвыплаты и ее этапы.

Он вступит в силу на следующий день после обнародования. Однако ч. 3 ст. 8 начнет действовать лишь после запуска системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, а ч. 1 ст. 10 – 1 января 2021 года.

К слову, президент Владимир Зеленский рассказал, что наложил вето на закон о верификации пенсий и госвыплат, поскольку в него нужно было внести изменения.