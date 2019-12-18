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Факты / Украина

Зеленский внес в Раду законопроект о тяжких коррупционных преступлениях

В Верховную Раду поступил проект закона об определении залога лицам, которые могли совершить тяжкие коррупционные преступления.

Зеленский внес в Раду законопроект о тяжких коррупционных преступлениях

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины и определил его как неотложный.

Законопроект №2620 предлагает разрешить суду не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовных производствах по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям.

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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что лица, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений, могут выйти на свободу, поскольку часто сумма залога меньше, чем неправомерная выгода, которую мог получить подозреваемый.

– Находясь на свободе, эти лица имеют возможность активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины путем уничтожения документов, вещественных доказательств, запугивания лиц, которые могут быть свидетелями или потерпевшими и т. д., – говорится в пояснительной записке.

К слову, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией после избрания президентом Владимира Зеленского.

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