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Факты / Украина / Общество

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ – один военный раненный

18 декабря российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий ВСУ.

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ – один военный раненный

18 декабря боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов

– В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – отметили в ООС.

Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате обстрелов погиб гражданский житель.

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Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки.

18 декабря Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 2020 года.

Ранее мы рассказывали, что предусматривает закон об особом статусе Донбасса.

Источник: Штаб ООС

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