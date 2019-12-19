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Факты / Украина

На Донбассе зафиксировано 107 взрывов – ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе 107 взрывов.

На Донбассе зафиксировано 107 взрывов – ОБСЕ

18 декабря в ОБСЕ сообщили о 105 взрывах в Донецкой области и двух в Луганской области.

Читайте: Зеленский ответил Путину на “Сребреницу”: Резни на Донбассе не будет

Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток от населенного пункта Пищевик и Каменка.

Напомним, ранее на Донбассе погибли двое украинских военных, еще трое ранены.

Источник: ОБСЕ

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