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Факты / Украина

Погода в Украине на 19 декабря (КАРТА)

В Украине 19 декабря ожидается теплая погода, без осадков.

Погода в Украине на 19 декабря (КАРТА)

На четверг, 19 декабря, в Украине прогнозируют отсутствие осадков. В общем будет достаточно тепло.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 2-6° тепла. Днем ожидается 5-9° выше нуля.

На западе и юге Украины до 12° с отметкой плюс.

Читайте: Погода на неделю в Украине с 16 декабря 2019 до 22 декабря 2019

В Киеве сегодня без осадков.

Ночью столбики термометров в столице покажут 4-6° тепла. Днем немного теплее – 6-8°.

погода в Україні

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз синоптиков касательно погоды на Новый год 2020.

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