В Украине 19 декабря ожидается теплая погода, без осадков.
На четверг, 19 декабря, в Украине прогнозируют отсутствие осадков. В общем будет достаточно тепло.
Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 2-6° тепла. Днем ожидается 5-9° выше нуля.
На западе и юге Украины до 12° с отметкой плюс.
Читайте: Погода на неделю в Украине с 16 декабря 2019 до 22 декабря 2019
В Киеве сегодня без осадков.
Ночью столбики термометров в столице покажут 4-6° тепла. Днем немного теплее – 6-8°.
К слову, Факты ICTV публиковали прогноз синоптиков касательно погоды на Новый год 2020.
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