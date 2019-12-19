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Факты / Украина / Политика

Вопрос безопасности: Пристайко о въезде в РФ по загранпаспорту

Министр иностранных дел Вадим Пристайко уточнил, зачем украинцам запретили ездить в РФ без загранпаспортов.

Вопрос безопасности: Пристайко о въезде в РФ по загранпаспорту

Решение правительства о том, что с 1 марта граждане Украины не смогут пересекать границу России в направлении страны-агрессора без заграничного паспорта принято из-за заботы о безопасности украинцев.

Вадим Пристайко считает, что это был важный вопрос, требующий решения.

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– Решение давно на повестке дня. И это, прежде всего, вопрос безопасности наших граждан. Старые книжки легко подделывались, а свидетельства о рождении без фото — путь к нелегальному вывозу детей, — написал он.


Напомним, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих на территорию РФ.

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