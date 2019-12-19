Законопроекты в повестке дня Верховной Рады 19 декабря – в материале Фактов ICTV.
19 декабря во время заседания Верховной Рады планируют рассмотреть, кроме множества законопроектов в первом и втором чтениях, еще и Избирательный кодекс Украины с предложениями от президента Украины Владимира Зеленского.
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Также парламентарии во втором чтении должны проголосовать за проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты насчет урегулирования вопроса трансплантации анатомических материалов человеку.
Кроме того, нардепов ждет принятие проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Виборчий кодекс та ринок землі: порядок денний Ради 19 грудня
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.