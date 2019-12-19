19 декабря православные христиане и греко-католики празднуют День Святого Николая. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 19 декабря празднуют Максим и Николай.

Именно на сегодня приходится День Святого Николая, который очень уважают в Украине и всегда ждут его.

Праздник установлен в честь римского христианского священника Николая, который совершил много чудес при жизни и после смерти.

Во многих странах на праздник дети получают подарки от Святого Николая.

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Также 19 декабря в Украине отмечается профессиональный праздник – День адвокатуры, который был установлен в 2002 году.

Народные приметы на 19 декабря:

погода на Николая весеннего (22 мая) будет такой же, как на Николая зимнего;

день морозный и солнечный – в следующем году будет неурожай;

сколько снега на Николая, столько весной и травы будет;

увидите иней – в следующем году будет богатый урожай.

Что нельзя делать 19 декабря:

в этот день нельзя занимать деньги, чтобы не отнять удачу у друзей;

нельзя, чтобы дома был беспорядок, поскольку Святой Николай его не любит;

нельзя стричься и брать в руки ножницы.

К слову, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем можно порадовать детей на День Святого Николая вместо конфет.