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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 20 декабря (ОНЛАЙН)

20 декабря Верховная Рада планирует провести час вопросов к правительству и рассмотреть изменения в Госбюджет, в частности относительно Фонда развития предпринимательства.

Заседание Верховной Рады 20 декабря (ОНЛАЙН)

20 декабря в 10.00 будет час вопросов к правительству по поводу решения конфликта на востоке Украины в контексте нормандской прошедшей 9 декабря 2019.

Также в первом чтении Рада должна рассмотреть внесение изменений в закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей, а также в закон О статусе ветеранов войны.

На повестке дня у Совета есть внесение изменений в некоторые законы Украины по ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения.

Читайте: Госбюджет и час вопросов к правительству: повестка дня Рады 20 декабря

Кроме этого нардепы будут голосовать за законопроект Об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 год.

Во втором чтении нардепы будут голосовать за внесение изменений в закон О физической культуре и спорте – о деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.

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