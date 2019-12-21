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Факты / Украина / Общество

Боевики обстреляли Золотое-4: повреждены жилые дома

В Золотом-4 Луганской области в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.

Боевики обстреляли Золотое-4: повреждены жилые дома

21 декабря утром со стороны города Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ “ЛНР”) боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли м. Золотое-4 Попаснянского района.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Свободная.

Боевики обстреляли Золотое-4: повреждены жилые дома / 4 фотографии

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Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП.

Напомним, согласно тексту коммюнике, который был подписан по результатам нормандского саммита, миссия ОБСЕ должна осуществлять мониторинг за соблюдением режима тишины круглосуточно.

Источник: Нацполиция

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