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Факты / Украина / Политика

На Киевщине мужчины устроили стрельбу из-за ревности

На Киевщине двое товарищей в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из-за ревности. В результате один человек получил ранения уха, а другой – руки.

На Киевщине мужчины устроили стрельбу из-за ревности

На Киевщине в поселке Макаров двое товарищей приехали на в нетрезвом состоянии разбираться между собой из-за ревности, прихватив с собой оружие.

В результате стычки один мужчина получил ранения уха, другой – ранения руки.

Полицейские задержали злоумышленников на месте правонарушения в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 39-ти и 44-летний жители Макарова.

– У них изъяли охотничье ружье, устройство для отстрела резиновых пуль Форт-12р и патроны, – отметили в отделе коммуникации.

Также указано, что оружие и боеприпасы направили на проведение экспертизы.

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На Киевщине мужчины устроили стрельбу из-за ревности / 2 фотографии

Открыто уголовное производство за хулиганство. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения двум задержанным мужчинам. Меру пресечения на время продолжения досудебного расследования для них изберет суд.

Напомним, на Киевщине мужчина напал на полицейских с топором.

Источник: Нацполиция

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