Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности

Владимир Зеленский подписал принятую СНБО программу по усилению кибербезопасности.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Соответствующий Указ обнародован на сайте главы государства.

– Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности, – говорится в документе.

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Контроль за выполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее Зеленский собрал СНБО накануне нормандского саммита.