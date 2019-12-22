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Факты / Украина

11 медалей и второе место в командном зачете: Зеленский поздравил украинских дефлимпийцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх.

11 медалей и второе место в командном зачете: Зеленский поздравил украинских дефлимпийцев

Украинская сборная получила 11 медалей и заняла второе место в командном зачете на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, которые проходили в Италии.

Президент Владимир Зеленский поздравил чемпионов и отметил, что такие достижения демонстрируют миру украинский непобедимый дух.

– Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное – вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности, – добавил он.

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Поздравила украинскую сборную и первая леди Елена Зеленская. Напомним, ранее она обратилась к участникам Дефлимпийских игр на языке жестов.

Фото: Национальный комитет спорта инвалидов Украины

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