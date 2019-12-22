Львовским таможенникам сообщили о подозрении в нанесении ущерба на 2 млн грн

Двум инспекторам таможенного поста Западный и инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС сообщили о подозрении в злоупотреблении властью.

Должностных лиц подозревают в преступных действиях, которые нанесли государству ущерб на 2 млн грн. По данным предварительного расследования, они в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территорию Украины с занижением таможенной стоимости.

Подозреваемые не проверяли документов, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления Инспектор.

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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее Факты ICTV писали о том, что во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей.